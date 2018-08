Criminalità, Silp Cgil: “I dati della Prefettura fanno tirare un sospiro di sollievo, ma situazione non rosea come sembra”

Savona. La segreteria provinciale del Sindacato italiano lavoratori di polizia Cgil ha voluto dire la sua in relazione ai dati resi noti ieri dalla Prefettura e relativi all’andamento della criminalità in provincia.

“I dati diffusi ieri dalla Prefettura sull’andamento della criminalità fanno tirare un sospiro di sollievo con un -25 per cento, – hanno dichiarato. – Un dato non trascurabile e di certo un primo passo è stato fatto. Eppure la situazione non è così rosea come sembra”.

“La Darsena, si legge anche sulle cronache di pochi giorni fa, è preda di scorrerie e spacciatori. Il territorio ingauno non perde giorno per urlare il suo disagio. La notte appena trascorsa, con tanto di colpi d’arma da fuoco sulle vetrine di un negozio. Si correi ai ripari”.

“C’è tanto da fare e i poliziotti sono davvero pochi. I risultati ottenuti sono costati un prezzo altissimo a quelli in servizio e tra pochi anni sarà anche peggio. La corsa per garantire la sicurezza ai cittadini ed organici adeguati è solo iniziata. E già siamo molto, molto in ritardo, troppo. Il nostro grido d’allarme prosegue nelle stanze ministeriali”, hanno concluso da Silp Cgil.