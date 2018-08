Cosplay, teatro in grotta, live concert e tante sagre: ecco cosa fare nel fine settimana in provincia

Provincia. “Mascherarsi!… Recitare!… Suonare!… Mangiare!…”. Scritto così sembra che stiamo intonando la cover del famosissimo “Gioca jouer” di Claudio Cecchetto, invece stiamo semplicemente elencando alcune delle azioni che caratterizzeranno gli eventi di questo primo fine settimana di agosto, in pratica il primo vero weekend estivo dell’anno.

Non è un carnevale ma forse un po’ gli somiglia la quarta edizione di “Albenga Dreams”, che ogni anno attira centinaia di cosplayer (figuranti mascherati da personaggi dei fumetti e dei videogiochi). Sarà “al chiuso” (ma al fresco!) l’autoironica messa in scena dell’attrice Debora Caprioglio a Borgio Verezzi.

Al porto di Finale Ligure sbarcano di nuovo le specialità di mare nostrane. Musica di gran classe a Loano con il “maestro” Giovanni Allevi. Altra città, altra musica, dai “classici” alla dance con i Déjà Vu a Pietra Ligure. Porchetta, tagliatelle e ravioli rimpinguano invece l’appetitoso menù della Sagra di Bardino Vecchio a Tovo San Giacomo.

Ecco svelati, dunque, gli appuntamenti più imperdibili che potremo vivere in questi giorni. Per tutti gli altri c’è come sempre la nostra solita agenda IVG Eventi.

Albenga. Giunge alla quarta edizione “Albenga Dreams”, manifestazione nazionale del fantasy, del fumetto, del games e del cosplay, che si terrà sabato 4 e domenica 5 agosto. Concorso Cosplay, music live, esibizioni artistiche, incontri con autori, conferenze, mostre fumetto e Festival Street Food nelle splendide cornici di piazza Europa e piazza Corridoni.

Sarà presente il mitico Diego Capuozzo, vincitore del Testimonial Dreams 2018 e giudice del Cosplay Contest ufficiale. Saranno due giorni eccezionali con la presenza di vecchi e nuovi amici, graditissimi ritorni e grandissime novità!

L’edizione di quest’anno vedrà anche l’esibizione dei Piano B, duo musicale a quattro mani e due pianoforti specializzato in colonne sonore da film e cartoni.

Borgio Verezzi. Racconta con gustosa autoironia molti episodi della sua carriera artistica, dal rapporto con il regista Tinto Brass all’amicizia con Fabrizio Frizzi: sabato 4 agosto alle ore 21:30 Debora Caprioglio torna al Festival di Borgio Verezzi ma questa volta scende nelle Grotte con un baule di ricordi d’artista per proporre il suo delizioso monologo “Debora’s Love”, scritto con Francesco Branchettii, che è anche il regista dello spettacolo. Le musiche sono di Pino Cangialosi, le scene e i costumi di Clara Surro.

“Debora’s Love è un viaggio brioso e divertente nella vita di un’attrice e delle sue passioni, pieno di ricordi e aneddoti esilaranti che Debora ha la capacità di raccontare, evocando un mondo ai più sconosciuto come quello del cinema, della televisione e del teatro”, precisa Isabella Giannone della produzione Fox Trot Gould.

“Tra racconti, motti, proverbi veneziani e non, l’attrice si racconta, si svela con una sincerità a tratti stupefacente e il tutto sempre condito di senso dell’umorismo e di una verve non comune – continua Giannone – Dall’infanzia ai suoi esordi fino al successo, tra grandi incontri e episodi divertentissimi si snoda questo monologo pieno di ironia in cui l’attrice regala al pubblico un po’ di sé, ma soprattutto tanto divertimento e risate”.

Prossimi appuntamenti del 52° Festival: dal 5 al 7 agosto, in piazza sant’Agostino (ore 21:30) “Alle 5 da me”, briosa commedia di Pierre Chesnot, con Gaia De Laurentiis e Ugo Dighero, la travolgente coppia de ”L’inquilina del piano di sopra” dello stesso autore e sempre con la regia di Stefano Artissunch; il 10 e 11 agosto “Casalinghi disperati” di Cinzia Berni e Guido Polito con Max Pisu, Nicola Pistoia, Gianni Ferrei e Danilo Brugia, per la regia di Diego Ruiz; dal 12 al 16 (ad eccezione del 15) nelle Grotte, il “Purgatorio” di Dante in forma itinerante con Miriam Mesturino, Manuel Signorelli, Davide Diamanti e la compagnia Uno Sguardo dal Palcoscenico di Cairo Montenotte, per la regia di Silvio Eiraldi.

Finale Ligure. Venerdì 3 e sabato 4 agosto torna “Vari Gotti&Fritti” al Porto di Finale Ligure, il terzo dei quattro appuntamenti che animeranno il porto con le prelibatezze proposte dalle associazioni locali e dai produttori di vino e birra del territorio.

Tra le proposte pesci fritti, focaccini del finale, frittelle dolci e salate, testaroli al pesto, baccalà alla catalana, antipasti con formaggi e torte di verdure, dolci della tradizione, vini del territorio, birre artigianali e diverse sfiziosità per aperitivi sfiziosi.

La location è unica e il pubblico potrà usufruire gratuitamente del parcheggio interno al Porto e passare una serata direttamente sul mare sorseggiando un buon bicchiere di vino locale e degustando un piatto della tradizione.

“Vari Gotti&Fritti” non è solo enogastronomia, ma anche attività informative e teorico/pratiche legate al mare: vela, canoa e stand informativi. Un appuntamento dedicato al mare e alle attività proposte dal Circolo Nautico e Lega Navale di Finale Ligure. L’evento è organizzato con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Finale Ligure e della Finale Ambiente SPA – Porto di Finale Ligure.

Loano. Sabato 4 agosto alle ore 21:30 Giovanni Allevi sarà il protagonista del terzo concerto del Dreams Festival, la rassegna di grandi eventi promossa dall’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano e curata da Dimensione Eventi con la direzione artistica di Ivan Fabio Perna che per tutta l’estate animerà le serate del Giardino del Principe.

Giovanni Allevi torna a calcare i palcoscenici di tutta Italia con una nuova grande tournée di pianoforte e archi composta da venti tappe: è “Equilibrium Tour”, che prende il nome dal suo ultimo progetto discografico “Equilibrium” in uscita il prossimo 20 ottobre.

Sul palco l’artista e il suo pianoforte saranno accompagnati da tredici selezionati archi dell’Orchestra Sinfonica Italiana. Un’inedita e intima formazione che darà vita alle magiche note dell’ultimo album di studio di Allevi. “Equilibrium Tour” attraverserà tutta la penisola anche nel 2018.

Allevi, in equilibrio perfetto tra “compositore, pianista e direttore d’orchestra”, durante il concerto assumerà (col carisma e la leggerezza che lo contraddistinguono) tutti i diversi ruoli attraverso una scaletta che vedrà alternare le atmosfere seducenti delle nuove composizioni e i brani più celebri della sua ventennale carriera.

Orco Feglino. Da sabato 4 a lunedì 6 agosto torna la Sagra del Vino Lumassina a Feglino. Da 41 anni in questo piccolo paese tutti, dalle nonne nelle cucine ai bambini in mezzo ai tavoli, si impegnano ad offrire tre serate speciali, fatte di ottimo cibo, tanto vino e buona musica. Gustando piatti tipici e sfiziosi, accompagnati dal buon vino locale Lumassina, si potranno passare una piacevolissime serate accompagnati dalla musica.

Sabato 4 agosto Animazione musicale con showman Gianni Rossi. Domenica 5 agosto Disco Fluo Party con Daniel Noir DJ e Mad Fiftyone Voice. Lunedì 6 agosto Acciughe fritte e Concerto con Nord Sud Ovest Band, tribute band 8883 / Max Pezzali.

Per arrivare: a Finalborgo girare a destra e proseguire per qualche chilometro verso un entroterra festante.

Pietra Ligure. Continua la rassegna “Hello Summer 2018” organizzata dall’Associazione Attività Produttive Facciamo Centro in collaborazione con l’Assessorato comunale al Turismo con il “Music Live Concert” dei Déjà Vu, una delle band di assoluto riferimento nel panorama cover italiano, sabato 4 agosto alle ore 21:30 in piazza Vittorio Emanuele II.

Formatisi nel 1993 i Déjà Vu hanno suonato nelle principali piazze del Nord e del Centro Italia con un repertorio imperniato sui successi pop attuali ma in grado di spaziare dai classici della musica italiana alla dance più attuale.

Il concerto sarà supportato dalla presenza di video musicali e coreografie spettacolari con l’ausilio di schermi led. Un’altra serata all’insegna del divertimento e della buona musica!

Tovo San Giacomo. Nel cuore dell’estate non può mancare la 35esima Sagra Campestre di Bardino Vecchio, da venerdì 3 a domenica 5 agosto, con apertura degli stand alle ore 19.

Porchetta alla brace, tagliatelle e ravioli con sugo di coniglio, insieme ad altri piatti tipici curatissimi e ottimi vini selezionati saranno protagonisti di tre serate, allietate da ottima musica nella panoramica piazza della chiesa. Ogni sera animazione musicale con orchestra.

Domenica 5 agosto alle ore 18 si terrà la 30esima Camminata Bardinese Trofeo Ristorante Bar Bergallo in collaborazione con ASD Valmaremola (iscrizioni ore 17).