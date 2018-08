Corpo senza vita ritrovato a Campochiesa, si tratta di Giancarlo Passino

Albenga. Appartiene al 63enne Giancarlo Passino il corpo ritrovato ieri sera all’interno di un magazzino agricolo alle spalle della chiesa di Campochiesa d’Albenga. Si tratta dello zio di Alberto Passino, assessore a turismo e cultura del Comune di Albenga.

Il ritrovamento è avvenuto intorno alle 9 della sera. Sul posto sono intervenuti i militi della croce bianca ingauna, che non hanno potuto fare altro che accertare il decesso dell’uomo, avvenuto con tutta probabilità per cause naturali.

Il funerale dell’uomo si terrà domani, venerdì 24 agosto, alle 16 nella parrocchia di Campochiesa.