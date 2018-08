Cordoglio in Val Bormida per la morte di Gian Paolo Ruggiero, noto come “Paolone”

Cairo Montenotte. La Val Bormida piange la scomparsa di Gian Paolo Ruggiero, conosciuto da tutti come “Paolone” e noto per la sua professione nel settore della ristorazione. Con la sua famiglia, negli anni Settanta, aveva gestito il centrale Bar Sport di Cairo.

L’uomo, inoltre, classe 1955, è stato nel corso degli anni titolare di numerose attività, soprattutto a Cairo e a Carcare, ed erano molto apprezzate la sua farinata e le pizze. Un personaggio insomma, che lascia, oltre alla mamma, ex commerciante, alla moglie e ai fratelli, un vuoto tra i tanti amici che hanno sempre apprezzato il suo carattere e la sua abilità di cuoco.

I funerali si svolgeranno domani mattina, alle 10, nella chiesa parrocchiale di San Lorenzo a Cairo, dov’è questa sera alle 20 verrà recitato il rosario.

Dedicano un affettuoso ricordo a “Paolone” Roberto Grignolo di Anteas: “Ci uniamo al dolore dei famigliari di Paolone, che è stato un protagonista fondamentale per l’attività degli scacchi, che in questi anni abbiamo portato in tante scuole. Le centinaia di bambini coinvolti gli hanno sempre dimostrato grande gratitudine e affetto. Paolone ci ha messo il cuore e anche quando aveva seri problemi di salute non mancava ai suoi impegni: teneva davvero molto ai suoi piccoli alunni. Siamo certi mancherà a molti anche per la sua simpatica goliardia. A nome di tutti i volontari di Anteas, dei tanti ragazzi, delle insegnanti che hanno collaborato con te un grazie di cuore per quanto hai fatto. Non ti scorderemo”.