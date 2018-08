Coppa Italia, niente finale per la Don Dagnino: vince la Monticellese

Andora. La Bogliano Surrauto Monticellese è la seconda finalista di Coppa Italia di B. A Mondovì sfuma il sogno della Vini Capetta Don Dagnino di giocarsi la coppa nello sferisterio di casa. La quadretta di Andora ha sbagliato e sprecato molto, perdendo man mano fiducia; in casa monticellese grande solidità e compattezza di squadra.

Grasso spinge in battuta all’inizio, ma Gatti risponde colpo su colpo e dal 2-2 sale sul 6-2. La Vini Capetta Don Dagnino con due giochi ai vantaggi, riesce comunque a rimanere in partita, 6-4 alla pausa. Nella ripresa Bogliano Surrauto Monticellese sugli scudi e Vini Capetta Don Dagnino troppo fallosa: il tabellone segna 10-4, prima dell’11-5 al termine. Prima del fischio d’inizio, minuto di raccoglimento per ricordare Mauro Nada, con il figlio Sandro in campo.

La finale sarà dunque Acqua S.Bernardo San Biagio-Bogliano Surrauto Monticellese in programma venerdì 24 agosto ore 21 ad Andora.

Il tabellino:

Vini Capetta Don Dagnino-Bogliano Surrauto Monticellese 5-11

Vini Capetta Don Dagnino: Daniele Grasso, Fabio Novaro Mascarello, Diego Ghigliazza, Roberto Ciccione. Dt: Diego Ghigliazza.

Bogliano Surrauto Monticellese: Fabio Gatti, Flavio Dotta, Stefano Arossa, Sandro Nada (Daniele Carlidi). Dt: Giancarlo Grasso, Sergio Corino.

Arbitri: Marco Vegani e Salvatore Nasca.

Le semifinali:

Alfieri Albese-Acqua S.Bernardo San Biagio 8-11 a Mondovì

Vini Capetta Don Dagnino-Bogliano Surrauto Monticellese 5-11 a Mondovì