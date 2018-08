Coppa Italia di Eccellenza e Promozione: il programma della seconda giornata

Albenga. La prima giornata della prima fase di Coppa Italia si è conclusa, per quanto riguarda la competizione di Promozione, con il successo della Goliardicapolis per 2 a 1 sul campo dell’Athletic Club Liberi.

Per quanto concerne l’Eccellenza, al Valdivara 5 Terre è stata inflitta la sconfitta a tavolino per 3-0 per aver schierato un giocatore irregolarmente tesserato, peraltro in una partita persa sul campo 2-0 con il Rapallo.

Vediamo il programma della seconda giornata, con le classifiche aggiornate.

Coppa Italia di Eccellenza

Girone A

domenica 2 settembre ore 20,30 Pietra Ligure – Imperia

domenica 2 settembre ore 17 Ventimiglia – Alassio FC

Classifica: Alassio FC 3, Imperia 3, Pietra Ligure 0, Ventimiglia 0

Girone B

domenica 2 settembre ore 18 Albenga – Vado

domenica 2 settembre ore 17,30 Finale – Cairese

Classifica: Finale 3, Cairese 3, Vado 0, Albenga 0

Girone C

sabato 1 settembre ore 18 Molassana Boero – Genova Calcio

domenica 2 settembre ore 18 Rivarolese – Busalla

Classifica: Molassana Boero 3, Rivarolese 3, Genova Calcio 0, Busalla 0

Girone D

domenica 2 settembre ore 20,30 Sammargheritese – Rapallo Ruentes

domenica 2 settembre ore 18 Valdivara 5 Terre – Angelo Baiardo

Classifica: Rapallo 3, Angelo Baiardo 3, Sammargheritese 0, Valdivara 5 Terre 0

Coppa Italia di Promozione

Girone A

domenica 2 settembre ore 20,30 San Stevese – Ospedaletti

domenica 2 settembre ore 18 Taggia – Dianese e Golfo

Classifica: Taggia 3, San Stevese 1, Dianese e Golfo 1, Ospedaletti 0

Girone B

domenica 2 settembre ore 20,30 Ceriale – Legino

domenica 2 settembre ore 20,30 Loanesi San Francesco – Bragno

Classifica: Ceriale 3, Legino 1, Bragno 1, Loanesi San Francesco 0

Girone C

sabato 1 settembre ore 20,30 Varazze Don Bosco – Celle Ligure

domenica 2 settembre ore 20,30 Voltrese Vultur – Arenzano

Classifica: Arenzano 3, Celle Ligure 3, Voltrese Vultur 0, Varazze Don Bosco 0

Girone D

domenica 2 settembre ore 18 Serra Riccò – Mignanego

domenica 2 settembre ore 20,30 Vallescrivia – Sestrese

Classifica: Vallescrivia 1, Serra Riccò 1, Sestrese 1, Mignanego 1

Girone E

sabato 1 settembre ore 19 Campomorone Sant’Olcese – Little Club G. Mora

domenica 2 settembre ore 20,30 Borzoli – Burlando

Classifica: Campomorone Sant’Olcese 3, Little Club G. Mora 3, Borzoli 0, Burlando 0

Girone F

sabato 1 settembre ore 19 Goliardicapolis – Golfo Paradiso

sabato 1 settembre ore 20,30 Real Fieschi – Athletic Club Liberi

Classifica: Real Fieschi 3, Goliardicapolis 3, Golfo Paradiso 0, Athletic Club Liberi 0

Girone G

sabato 1 settembre ore 21 Rivasamba – Casarza Ligure

domenica 2 settembre ore 20,30 Magra Azzurri – Don Bosco Spezia

Classifica: Rivasamba 3, Magra Azzurri 1, Casarza Ligure 1, Don Bosco Spezia 0

Girone H

sabato 1 settembre ore 20,30 Forza e Coraggio – Cadimare

domenica 2 settembre ore 17 Colli Ortonovo – Canaletto Sepor

Classifica: Canaletto Sepor 3, Cadimare 3, Colli Ortonovo 0, Forza e Coraggio 0