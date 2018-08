Controlli estivi e di Ferragosto dei carabinieri di Alassio: tre arresti, 18 denunce, 1 kg di droga sequestrata

Alassio. In occasione del lungo ponte di ferragosto e di altre festività di agosto che hanno richiamato una notevole affluenza di turisti in Riviera i carabinieri della Compagnia di Alassio hanno intensificato i servizi di controllo del territorio con un capillare dispiegamento di uomini e mezzi nei punti nevralgici, coadiuvati in tutte le fasi operative dal personale del Nucleo Elicotteristi e dei cinofili di Villanova d’Albenga.

“Il consuntivo di questa attività di contrasto, resa esecutiva da tutte le stazioni i dipendenti della Compagnia di Alassio, registra l’arresto di tre persone, 18 persone denunciate in stato di libertà per violazione alle leggi speciali e al codice penale, 12 persone segnalate come assuntori di sostanze stupefacenti, sequestrati un coltello, 1 kg di droga di varia natura e mille euro, come provento dell’attività di spaccio, 5 patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza, guida con patente sospesa e guida pericolosa, sequestrate 5 auto essendo sprovviste di copertura assicurativa. Sono stati anche proposti 30 Fogli di via obbligatori alle persone pregiudicate, la maggior parte provenienti dal Piemonte, trovate ad Alassio e non solo, la cui presenza, oltre al aver insospettito gli abitanti del posto che hanno subito segnalato all’operatore del 112, lasciavano dubitare anche sulle loro intenzioni, considerate le circostanze di tempo e di luogo” si legge nella nota diffusa dall’Arma.

GLI ARRESTATI

La Stazione di Cisano sul Neva ha proceduto alla notifica di un ordine di carcerazione con contestuale nei confronti di un cittadino calabrese di anni 40, residente a Cisano, che è stato condannato alla pena due anni per spaccio per fatti risalenti al 2015. E’ invece finito agli arresti domiciliari un cittadino ecuadoregno di 40 anni responsabile di rapina impropria commessa in un locale di abbigliamento di Cisano Sul Neva nei giorni passati. In manette sono finiti anche due fidanzati con l’accusa di spaccio (leggi qui) I Carabinieri di Villanova d’Albenga, nella tarda serata di ieri, hanno tratto in arresto un cittadino marocchino di anni 30, residente ad Ortovero, poiché, pur essendo stato sottoposto all’obbligo di presentazione alla P.G, ha reiteratamente violato gli obblighi imposti. Ci hanno pensato i Carabinieri a presentarsi da egli, conducendolo successivamente in carcere a Sanremo.

DENUNCE IN STATO DI LIBERTA’