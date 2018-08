Conto alla rovescia per Sagralea, show cooking con 4 protagonisti della cucina rivierasca

Albenga. Torna, dal 14 al 19 agosto 2018, Sagralea, la Rassegna del Vino Pigato e degli altri vini liguri organizzata a Salea d’Albenga dalla Cooperativa Macchia Verde. Arrivata quest’anno all’edizione numero 51 Sagralea si presenta con tante conferme e una grossa novità: gli show cooking, condotti da Stefano Pezzini, con quattro protagonisti della cucina della Riviera. Una novità voluta per valorizzare i prodotti locali della Liguria di ponente.

I quattro chef, giudicati da una giuria di esperti, dovranno creare ricette utilizzando tre elementi tipici della Riviera: mare (pesce azzurro), terra (verdure, carni e formaggi), vini della Riviera Ligure Doc.

Questi gli chef e le date dei loro spettacoli di gusto:

Martedì14 ore 21.30: Chef Federico Scardina, Ristorante La Prua di Alassio. Giovane talento, con esperienze in cucine internazionali (compresa l’Australia), nei suoi piatti sposa il mare e la terra di Liguria.

Giovedì 16 ore 21.30: Agrichef Gabriella Caratti Agricamping Lo Zafferano con la collaborazione dell’Osteria del Tempo Stretto di Albenga. Una delle prime Agrichef della Liguria, ha fatto di una passione la sua professione usando con sapienza soprattutto i prodotti della sua azienda.

Venerdì 17 ore 21.30: Chef Giorgia Venturini, Ristorante Il Boschetto di Villanova d’Albenga. È nata nel ristorante dei genitori e, dopo gli studi artistici, si è appassionata alla cucina, rivisitando senza stravolgerli i piatti della tradizione ligure e non solo.

Sabato 18 ore 21.30: Chef Andrea Milazzo Hotel Ristorante Toscana di Alassio. Una lunga carriera di successo, lavorando con grandi cuochi, tra tutti Ducasse, ed esperienze in Francia e Stati Uniti, per tornare in Italia a deliziarci con i suoi piatti.

Lo chef vincitore verrà proclamato domenica 19 sempre alle 21,30.

L’apertura degli stand gastronomici e della mostra mercato sarà, come sempre, dalle 19 alle 24, attivo il servizio navetta di andata e ritorno dalla festa, confermata la convenzione con i taxi di Albenga e Alassio. Non mancherà la tradizionale lotteria (in premio una Ford Ka) e la possibilità di acquistare il libro scritto da Flavio Maurizio, presidente della Cooperativa Macchia Verde, e Gerry Delfino sulla storia di Sagralea (ricavato devoluto alla Croce Bianca).