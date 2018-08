Albenga. Consegnato oggi alla Regione Liguria il quinto nuovo treno Jazz per pendolari e turisti. In poco più di un mese, in anticipo rispetto ai tempi previsti e a soli sette mesi dalla firma del Contratto di Servizio Trenitalia/Regione Liguria, hanno già fatto il loro ingresso sui binari regionali i primi cinque dei 48 nuovi treni previsti.

A partire dal 2020 arriveranno in Liguria 28 nuovi treni Rock e 15 Pop che, con i Vivalto già in esercizio, consentiranno ai pendolari di viaggiare su una flotta rinnovata al 100 per cento e ringiovanita di quasi 20 anni entro i prossimi cinque anni.

Presenti alla cerimonia di consegna, al binario 11 della stazione di Genova Piazza Principe, Giovanni Toti, Presidente Regione Liguria, Giovanni Berrino, Assessore Trasporti Regioni Liguria e Orazio Iacono, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Trenitalia.

“I Jazz sono treni dotati di un eccezionale livello di comfort, sicurezza, affidabilità e accessibilità in grado di circolare su tutte le linee, dalla costa all’entroterra. Il nuovo Jazz entra subito in servizio nel nodo di Genova come treno regionale 21052 con partenza alle ore 14.45 da Genova Brignole per Genova Voltri (15.34) per poi proseguire con altre cinque corse fino a sera. Saliranno così a 40 le corse giornaliere effettuate con i nuovi convogli sulle linee Genova Brignole – Ovada -Acqui Terme, Genova – Ventimiglia, Genova Brignole, Busalla e Arquata e nel nodo metropolitano di Genova” spiegano in Trenitalia.

Caratteristiche principali treno Jazz