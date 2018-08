Compagnia Arcieri Cinque Stelle, successi a ripetizione nella gara di fine stagione

Savona. Ottimi risultati per la Compagnia Arcieri Cinque Stelle nella gara di casa, svoltasi domenica 26 agosto sul campo di Reverdita a Stella San Giovanni.

Al termine della competizione, alla quale ha partecipato anche un nutrito numero di atleti provenienti sia dalla Lombardia che dal Piemonte, risulta più che positivo il bilancio per gli atleti savonesi.

Nella divisione Arco Olimpico Seniores medaglia d’oro per Marco Astegiano, davanti al compagno Gianmaria Losi, argento.

Astegiano e Losi insieme a Giorgio Briozzo hanno trionfato nella competizione Seniores a squadre.

Tra le Seniores e Juniores vittoria per Giulia Delfino, con Veronica Zuffi che conquista la medaglia di bronzo. Le due atlete, con la compagna Marta Aschero, hanno vinto la competizione a squadre.

Nell’assoluto Master e Allievi vittoria per Javier Emil Canazza. Successo a squadre Master per i Cinque Stelle con Aldo Zuffi, Piero Merlone e Donato Velleca. Ottimo argento, infine, per la giovanissima Lucia Elena.

Con i risultati sin qua ottenuti, ad una settimana dalla conclusione delle qualificazioni per i campionati italiani assoluti, risultano già ammessi tra i Ragazzi Javier Emil Canazza, tra i Seniores Ben Fekih Ali Saber, Gianmaria Losi ed Antonio Lamberti. Qualificate anche la squadra Juniores femminile con Giulia Delfino, Veronica Zuffi e Marta Aschero e quella Seniores maschile con Ben Fekih Ali Saber, Gianmaria Losi ed Antonio Lamberti.