Colpito al volto mentre tenta di soccorrerlo: volontario della Croce Bianca di Albenga aggredito da un paziente

Albenga. Ha rischiato la perforazione del timpano il milite della croce bianca di Albenga che, nella notte tra giovedì e venerdì, è stato aggredito dalla stessa persona che stava soccorrendo.

Secodo quanto accertato, nella notte l’equipaggio della pubblica assistenza è intervenuto sul Lungocenta per soccorrere un ventenne extracomunitario sentitosi male per strada. Nonostante le “buone intenzioni” del personale sanitario, lo straniero (in stato alterato) ha subito aggredito con un colpo al viso uno dei volontari.

Sul posto sono subito intervenuti anche i carabinieri di Albenga, che hanno scortato l’ambulanza che ha trasferito il ventenne al Santa Corona di Pietra Ligure.

All’ospedale è finito anche il milite che, secondo quanto accertato, ha riportato un trauma all’orecchio sinistro che poteva costargli la perforazione del timpano. Per sua fortuna se l’è cavata con una prognosi di dieci giorni. Il volontario ha anche rinunciato a sporgere querela nei confronti del suo aggressore.