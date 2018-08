Champagne sulla spiaggia di Laigueglia

“Liguria del gusto e quant’altro” è il titolo di questa rubrica curata da noi, Elisa (alla scrittura) e Stefano (alle ricerche), per raccontare i gusti, i sapori, le ricette e i protagonisti della storia enogastronomica della Liguria. Una rubrica come ce ne sono tante, si potrà obiettare. Vero, ma diversa perché cercheremo di proporre non solo personaggi, locali e ricette di moda ma anche le particolarità, le curiosità, quello che, insomma, nutre non solo il corpo ma anche la mente con frammenti di passato, di cultura materiale, di sapori che si tramandano da generazioni. Pillole di gusto per palati ligustici.

Un aperitivo in riva al mare, a base di champagne, prima di proseguire con la cena, sempre sulla spiaggia. Il titolo è “Missione champagne 007” e coinvolgerà Laigueglia la sera di giovedì 6 settembre.

Saranno gli chef dei ristoranti Il Pirata, il Vascello Fantasma, il Segreto e i Bagni Le Palme, ad organizzare la serata che vedrà protagonista gli champagne della maison Bollinger. In programma aperitivo a buffet con Ayala Brut, Ayala Nature e Ayala Rosé, poi la cena con Bollinger Brut e Bollinger Rosé e per terminare distillati e sigari cubani Diadema.

“Cullati dal rumore della risacca, con i sensi solleticati dai sentori salmastri provenienti dal mare e dalla luce magica delle candele che si specchiano nell’acqua, dalle 21 si svolgerà una serata all’insegna del piacere raffinato che solo l’alta cucina unitamente al buon bere e ad una location di gran suggestione possono creare”, spiegano gli organizzatori. Tra gli ingredienti dei piatti preparati dagli chef ci saranno i fiori eduli di Ravera Bio e la Cipolla Belendina di Andora, pronta per salire tra i Presidi Slow Food.

Costo della serata 140 euro a persona, info e prenotazioni www.ristorantepirata.com o www.vascellofantasma.it.

