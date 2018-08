Savona. Ultimo arrivo per la squadra della presidentessa Oggero che vede firmare per la stagione 2018/2019 la guardia classe 1998 Martina Zolfanelli.

Nata a Prato, in Toscana, alta 171 centimetri, lo scorso campionato ha vestito nella prima parte della stagione la maglia del Carugate nel campionato di Serie A2 per poi passare nelle fila del Basket Club Val d’Arda in Serie B.

Nella stagione 2016/2017, con la maglia della squadra campana di Salerno in A2, la giocatrice toscana ha avuto una media di 10,7 punti, 3,3 rimbalzi e 2,3 assist a partita, mentre negli anni precedenti ha vestito la casacca del Bull Latina, nel 2016, e della Pallacanestro Prato, squadra della sua città natale con la quale ha fatto tutte le giovanili.

Nel campionato 2016/2017 ha partecipato alle finali nazionali Under 19 (con una media di 15 punti a partita) ed inoltre nel giugno 2017 ha fatto parte del gruppo azzurro Under 19 che ha preparato gli ultimi campionati mondiali che si sono tenuti a Udine.

Zolfanelli arriva a rinforzo del reparto guardie biancoverde dove c’era bisogno di una shooting guard come lei, forte nelle penetrazioni in area ma anche dal tiro da fuori. Con questo innesto il reparto guardie è al completo e coach Pollari potrà avere parecchie alternative a livello offensivo.

Con l’ultimo arrivo si completa quindi il roster biancoverde che vede, accanto alle riconferme di casa Villa e Roncallo ed alle riconferme della scorsa stagione Penz, Tosi, Guilavogui, Sansalone, gli arrivi già comunicati di Eduardo, Ceccardi, Alesiani e Vitari oltre alle giovani che verranno aggregate per una formazione che potrà certamente dire la sua nel campionato che inizierà tra poco più di un mese.

Lo staff tecnico e dirigenziale della Cestistica Savonese coglie inoltre l’occasione per ringraziare Ileana Aleo (la capitana biancoverde delle ultime due stagioni che ha deciso per motivi di lavoro di restare in Sicilia) per la sua professionalità dimostrata in questi due anni, ed esprime i migliori auguri per il proseguimento della sua carriera.