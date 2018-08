Ceriale, uomo precipita per tre metri in via Piccardone: ritrovato nella notte

Ceriale. Ore di preoccupazione a Ceriale per la scomparsa di un uomo di 68 anni, uscito di casa ieri sera alle 20.

Nella notte sono iniziate le ricerche, e l’uomo è stato ritrovato questa mattina alle 3 dopo essere scivolato e precipitato per quasi 3 metri dentro ad un roveto in via Piccardone.

Per poterlo soccorrere, visto il salto e la quantitá di rovi, è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Dopo mezz’ora di lavoro le squadre sono riuscite ad estrarlo. L’uomo è stato trasporto in codice giallo a Santa Corona da un’ambulanza della Croce Rossa locale.