Ceriale, nel giardino dell’asilo nido la presentazione di “Nome d’arte Doris Brilli” di Andrea Vitali

Ceriale. Giovedì 9 agosto alle 21 presso il giardino dell’asilo nido “Caterina Parodi” di via Roma a Ceriale si terrà la presentazione del libro “Nome d’arte Doris Brilli – I casi del maresciallo Ernesto Maccadò” di Andrea Vitali per Garzanti. L’evento è organizzato dall’assessorato alla cultura di Ceriale e dalla biblioteca counale in collaborazione con la libreria Mondadori di Loano e la Fondazione Caterina Parodi. Interviene Graziella Frasca Gallo.

Dopo aver frequentato “il severissimo liceo Manzoni” di Lecco, Andrea Vitali si laurea in medicina all’Università Statale di Milano ed esercita la professione di medico di base nel suo paese natale. Scrittore molto prolifico, ha esordito nel 1990 con il romanzo breve “Il procuratore”, ispiratogli dai racconti di suo padre; nel 1996 ha vinto il premio letterario Piero Chiara con “L’ombra di Marinetti”, ma il grande successo lo ha ottenuto nel 2003 con “Una finestra vistalago” (Premio Grinzane 2004). Nel 2006 ha vinto il Premio Bancarella con il romanzo “La figlia del Podestà”; nel 2009 il Premio Boccaccio e il Premio Hemingway.

Tra i numerosi romanzi, ricordiamo: nel 2011 “La leggenda del morto contento e “Zia Antonia sapeva di menta”. Nel 2012 “Galeotto fu il collier” e “Regalo di nozze”. L’anno successivo escono “Le tre minestre”, lungo racconto autobiografico edito da Mondadori-Electa e “Di Ilide ce n’è una sola”. Nel 2014 “Quattro sberle benedette”, “Premiata ditta Sorelle Ficcadenti” e “Biglietto, signorina!”; nel 2015 “La ruga del cretino”, scritto con Massimo Picozzi, “Le belle Cece”, “La verità della suora storta”, “Quattro schiaffi benedetti”, “Un amore di zitella” (tutti editi da Garzanti). Nel 2016 “Nel mio paese è successo un fatto strano” (Salani), “Le mele di Kafka” (Garzanti) e “Viva più che mai” (Garzanti).

Da ricordare che con il romanzo “Almeno il cappello” (edito nel 2009 da Garzanti) Andrea vitali ha vinto il Premio Casanova, il Premio Isola di Arturo Elsa Morante, il Campiello sezione giuria dei letterati ed è stato finalista al Premio Strega. I suoi libri, pubblicati in Italia da Garzanti, sono stati tradotti in molti paesi, tra cui la Turchia, la Serbia e il Giappone.

Con “Nome d’arte Doris Brilli”, Andrea Vitali inaugura una serie di romanzi che hanno per protagonista uno dei personaggi più amati dal pubblico dei suoi lettori, il maresciallo Ernesto Maccadò.