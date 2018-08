Ceriale, la denuncia di Enpa: “Ogni anno avvelenati volatili nella zona del cimitero”

Ceriale. “C’è qualcuno che nel mese di agosto, puntualmente da 4 anni, sparge veleno nel parcheggio del cimitero di Ceriale e posiziona lacci per catturare gli uccelli”. Lo sostengono i volontari di Enpa Savona, che riferiscono come “nei giorni scorsi sono stati ritrovati i corpi di alcuni colombi morti tra atroci sofferenze”.

“Le guardie zoofile volontarie dell’Enpa stanno svolgendo gli accertamenti per individuare i colpevoli e faranno pattugliamenti anche notturni ed in borghese per prevenire ulteriori uccisioni”.

La Protezione Animali invita “i proprietari di cani e di gatti lasciati uscire di casa, a controllare attentamente i propri animali per evitare che ingeriscano bocconi sospetti”.