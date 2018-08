Ceriale, bambino mette in moto l’auto dei nonni: distrugge una panchina e si ferma contro un’aiuola

Ceriale. Paura, nel primo pomeriggio, sul lungomare di Ceriale, dove un bambino (di circa 5-6 anni) ha messo in moto l’auto dei nonni, una Citroen C4 Cactus, andando a sbattere contro un’aiuola.

L’incidente è avvenuto di fronte allo stabilimento balneare Ceriale Mare, dove, al momento dell’accaduto, si trovavano i nonni del piccolo. Il bambino, invece, si trovava all’interno dell’auto parcheggiata insieme alla zia, quando qualcosa è andato storto.

La dinamica dell’accaduto è al vaglio della polizia municipale di Ceriale, che ha già svolto i rilievi del caso, ma quel che è certo è che il piccolo è riuscito in qualche modo a mettere in moto l’auto che, avendo la marcia inserita, ha compiuto un “balzo” in avanti. Prima ha distrutto una panchina, salvo poi arrestare la sua corsa contro un’aiuola del lungomare.

Nonostante il grande spavento, fortunatamente nessuno è rimasto ferito e non è stato necessario l’intervento di militi e personale medico. Per i nonni del piccolo, però, probabilmente scatterà un’informativa in Procura per abbandono di minori (art.591 del codice penale).