Celle Ligure, malore in mare: muore turista di 74 anni

Agg. ore 14.30: Nonostante i tentativi di rianimazione messi in atto dal personale sanitario, purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Celle Ligure. Un attacco cardiaco in mare, con un 74enne turista in fin di vita: è successo a Celle Ligure nello specchio acqueo dei Bagni Elida.

Tutto è accaduto in pochi minuti, intorno alle 12 e 30 di questa mattina, con l’uomo impegnato in una nuotata e poi il malore, a qualche metro dalla battigia. E’ stato visto riverso in mare da altri bagnanti, che hanno dato subito l’allarme.

Immediato l’intervento dei bagnini per trascinare velocemente l’uomo a riva e iniziare le pratiche di rianimazione. Sul posto sono poi arrivati in breve tempo anche personale sanitario e automedica del 118, che hanno proseguito senza sosta a rianimare il turista 60enne.

Dopo l’intervento dei sanitari è stato disposto il trasferimento in codice rosso all’ospedale San Paolo di Savona e le sue condizioni sono giudicate molto critiche a seguito del malore e del principio di annegamento.