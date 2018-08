Celle Ligure: alla \"SMS Messaggi d’Arte\" ARCI una settimana dedicata alla fotografia

Celle Ligure. Venerdì scorso ha preso il via presso lo spazio culturale – espositivo “SMS Messaggi d’Arte” ARCI in via Aicardi 118 a Celle Ligure una settimana di eventi dedicati alla fotografia organizzati da Pistacchio Imago Lab e dalla SMS Operai e Impiegati di Celle Ligure, aderente ARCI Savona, in collaborazione con Mario Toschi photography, Zaira Ricca photography e con il patrocinio del Comune di Celle Ligure.

“La fotografia ha una storia importante che attraversa tutto il novecento. Una storia fatta anche di tecniche dimenticate , abbandonate, tralasciate. Tecniche che abbracciano il progetto fotografico e lo trasformano in progetto artistico. Per questi motivi Pistacchio Imago lab ha ideato una mostra che ha come scopo ultimo quello di declinare l’arte fotografica in tutte le desinenze possibili. Parliamo quindi di tecniche antiche, come la cianotipia e la callitipia e lo sviluppo analogico , presentati da Marco Toschi, fino ad arrivare al ritratto intenso, pensato e stupefacente della fotografia digitale di Zaira Ricca.” affermano gli organizzatori.

La mostra fotografica è ospitato nello spazio culturale – espositivo “SMS Messaggi d’Arte” ed è aperta fino a domani, 31 agosto, con orario 10 – 12 e 18 – 22:30.

Interessanti anche i prossimi eventi collaterali:

– stasera, giovedì 30 agosto, alle ore 20 live performance dedicata alla future spose

– domani sera sempre alle ore 20 laboratorio fotografico “I flash a slitta nella fotografia boudoire”.

L’ingresso alla mostra e la partecipazione agli eventi sono gratuiti. Per partecipare ai laboratori è necessaria la prenotazione al numero 3313672266.