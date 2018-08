Carlo Cangiano vince la 30^ Corri a Bardino

La “Corri a Bardino” fa cifra tonda festeggiando la trentesima edizione con una bella gara che attira una buona partecipazione considerando anche si tratta di un evento tenuto in un piccolo comune come quello di Tovo San Giacomo. Quattro giri di un circuito da 1,5 chilometri per un totale di 6 km totali che ha visto la vittoria chiara di Carlo Cangiano dell’Albenga Runners in 22’52” davanti ad Alessandro Arnaudo della Castagnitese che si ferma a 23’12”. Terzo Stefano Mattalia della Dragonero, di poco staccato dall’argento (23’19” il tempo per lui).

Percorso molto impegnativo a detta dei podisti e una classifica assai eterogenea nei primi dieci, con due atleti della Cambiaso Risso come unica squadra con più di un rappresentante. Si tratta di Mauro Faccio che è quarto e Gabriele Tonon che termina ottavo. L’esperto Davide Ansaldo è solo quinto con i colori del BergTeam, davanti a Cristiano Tara del Gsa Valsesia, Mirko Ferrando dell’Atletica Ceriale. Chiudono la top ten Diego Sistro della Tappo Rosso e Achille Faranda della Brancaleone di Asti.

Proprio la società astigiana festeggia la vittoria al femminile di Loredana Fausone, che è 39^ assoluta in 30’06”. Alle sue spalle Eleonora Mauri dei Runners Loano e Simona Conti dell’Atletica Cairo che terminano nella assoluta rispettivamente 44^ e 46^.