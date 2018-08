Carige, anche Pericu si dimette: consiglio amministrazione decaduto

Genova. Attraverso una nota stampa, Banca Carige informa che Giuseppe Pericu Consigliere di Amministrazione e Presidente del Comitato Nomine, ha rassegnato in data odierna le proprie dimissioni irrevocabili dalla carica con effetto immediato, motivandole alla luce della ritenuta opportunità, dopo due lunghi anni in cui sono state affrontate situazioni difficili nella speranza di riuscire a risanare e rilanciare la Banca, di rimettere il proprio mandato di modo che la totalità dei soci non abbia alcun ostacolo nel definire nei termini che saranno ritenuti più opportuni il futuro di Banca CARIGE.

Con le predette dimissioni è venuta meno la maggioranza degli Amministratori in carica e pertanto, ai sensi degli artt. 2385 e 2386 del Codice Civile e dell’art. 18, comma 12, dello Statuto: – l’intero Consiglio di Amministrazione deve intendersi decaduto.

L’attuale Consiglio di Amministrazione, composto da otto Consiglieri, resterà peraltro in carica per il compimento di tutti gli atti di ordinaria amministrazione fino al suo rinnovo da parte dell’Assemblea ordinaria dei soci già convocata in data 20 settembre 2018.