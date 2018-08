Carcare, lista civica Lorenzi all’attacco sull’Odg del prossimo Consiglio comunale

Carcare. Aria tesa alla conferenza dei capigruppi consiliari del Comune di Carcare dove da parte della lista civica Lorenzi sindaco sono arrivate dure critiche verso l’amministrazione.

A spiegare il motivo sono proprio gli esponenti della minoranza: “Questa mattina in Comune durante la Conferenza dei Capigruppi Consiliari il Consigliere Comunale e Capogruppo della Lista Civica ‘Lorenzi Sindaco’ Rodolfo Mirri ha contestato fortemente, e fatto mettere a verbale, che il Sindaco di Carcare ha inviato prima della riunione dei Capigruppi, che serviva per la preparazione dell’ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale previsto per lunedì 27 agosto 2018 alle ore 21,00, l’ordine del giorno sia ai Consiglieri Comunali che agli organi di stampa”.

“Così facendo è stato violato di fatto il regolamento comunale. Gli abbiamo ricordato ancora una volta che il Sindaco amministra un ente pubblico e non una società privata o una cosa personale” concludono dalla lista civica Lorenzi sindaco.