Albisola Superiore. Sono stati i vicini delle palazzine vicine a dare l’allarme per un cane lasciato solo su un balcone, al sole e senza acqua. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che con l’ausilio della piattaforma sono saliti e hanno fatto scendere l’animale, che è stato poi preso in custodia da un veterinario, chiamato per l’intervento di soccorso in atto.

E’ successo nella tarda mattinata ad Albisola Superiore: sul posto anche i carabinieri e sono in corso accertamenti sul proprietario del cane che è stato lasciato solo in quel modo. Non si esclude che possa trattarsi di un caso di maltrattamento di animali, in attesa delle verifiche sull’episodio.

Foto 3 di 3





Secondo quanto appreso, nonostante l’esposizione al sole e senza acqua, le condizioni dell’animale sono state giudicate buone.