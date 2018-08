Calice Ligure. Quando una famiglia di turisti, questa sera, ha deciso di concedersi una passeggiata immersa nella natura, con tanto di pernottamento notturno in tenda, nell’area della “Madonna della Guardia”, alle spalle di Calice Ligure, di certo non avrebbero mai immaginato di trovarsi di fronte uno spettacolo che di naturalistico ha ben poco.

“Siamo venuti per fare una notte in tenda e una scampagnata, – hanno spiegato i membri della famiglia di turisti, – ma ci siamo trovati davanti questo spettacolo indecente”.

Ed in effetti lo scenario in cui si trova in questo momento la “Madonna della Guardia” non potrebbe essere definito in altri modi. Complice una o più notti brave, magari anche per via dei postumi della notte di Ferragosto, l’area è stata trasformata in una vera e propria discarica a cielo aperto.

Sul prato abbondano rifiuti di ogni genere: dalle bottiglie di plastica alle cartacce, dalle confezioni alimentari (per carne e pesce) a piatti, bicchieri e posate di plastica. Il tutto corredato da griglie sporche e abbandonate e dai segni evidenti di uno o più falò.

Inoltre, la struttura circostante è stata vandalizzata con l’utilizzo di vernice spray e anche l’area ristoro, con tanto di panche e tavoli, non è stata risparmiata.