Caldo nel savonese e temperature record: 38 a Cisano, minima ad Alassio sui 30 gradi

Savona. E’ stata un’altra giornata di caldo torrido nel savonese, con temperature elevate e forte afa, con condizioni di elevato disagio fisiologico, in particolare nei centri urbani e nelle valli poco ventilate, ma anche sulle zone costiere. I termometri hanno toccato punte di 34-35 gradi e le minime per la notte non si annunciano inferiori ai 25 gradi.

Da segnalare che nella giornata di ieri a Cisano sul Neva, nell’entroterra albenganese, si sono raggiunti i 38.2 gradi; a Savona si sono toccati i 35.5 gradi. Notte rovente ad Alassio, la minima non è scesa sotto i 30.4 gradi. E nella zona Castellari a Pietra Ligure la minima nella notte ha segnato 29.4 gradi.

Anche i prossimi giorni trascorreranno in compagnia dell’anticiclone e del caldo intenso, tuttavia nella seconda parte della settimana si dovrebbe assistere ad una lieve attenuazione del caldo e magari un anche un po’ di instabilità provocata da correnti atlantiche più fresche.

Ovviamente il caldo torrido di questa prima domenica di agosto ha favorito un intenso afflusso sulle spiagge del savonese e della riviera, alcuni ha ricercato refrigerio altrove, nell’entroterra.

Resta alto il livello di attenzione per questa ondata di caldo, che sta mettendo a dura prova i pronto soccorsi e personale sanitario, con molti malori provocati dall’afa che coinvolgo, specie, la popolazione anziana.

Solo da martedì si assisterà ad un primo, ma lieve, calo delle temperature.