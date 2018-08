Calciomercato, dalla Serie D alla Prima Categoria, tutte le trattative concluse

Savona. Il Cuneo, sconfitto (3-2, dall’Albissola) nella gara di esordio di Coppa Italia Tim, scenderà nuovamente in campo, martedi 21 agosto e sarà ospite della Juventus B.

I “fratellini” di Cristiano Ronaldo saranno ospiti dell’Albissola domenica 26 agosto.

Simone Caruso, indiscusso protagonista, tra le fila dell’Albissola, della vittoria del campionato di Serie D, è il nuovo portiere della Lavagnese di mister Luca Tabbiani.

Il Vado è sconfitto (2-1) dal Sestri Levante, nella gara amichevole giocata sul terreno del “Dagnino”. Le reti decisive per i corsari di Celestini sono dell’ex blucerchiato Pondaco e di Mancosu, mentre il goal dei padroni di casa è di Radaelli.

Michele Mamone, centrale difensivo (classe ’92) non vestirà la casacca dell’Alassio; il vice capitano del Ventimiglia, ha firmato per il club frontaliero.

Il Finale ingaggia tre giovani dal Savona: il portiere (classe ’98) Niki Stavros, il mediano (classe ’99) Alessandro Bruzzone e il centrocampista (classe 2000) Michelangelo Pollero.

Daniele Alberti, reduce dall’infortunio della scorsa stagione, è il centrale difensivo dell’ambiziosa Loanesi di mister Ferraro.

Il Varazze prende ben dieci nuovi giocatori, tra i quali spiccano le figure del portiere (ex Vado) Giovanni Bonavia, il centrocampista (ex Cogoleto), Giorgio Guerrieri e l’attaccante (ex Campomorone) Jacopo Minardi.

In Prima Categoria molto attivo il Plodio che porta a casa Luca Amato, difensore (classe 2000) proveniente dal Bragno, l’attaccante (classe ’99) Gabriele Armellino ed il laterale (classe ’99) Gabriele Bovio, entrambi prelevati dalla Cairese.

La società del presidente Oliveri ingaggia anche il centrocampista centrale Giulio Russo (ex Aurora).