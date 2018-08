Calcio: Veloce al lavoro in vista del prossimo campionato

Savona. La stagione 2018/19 della Veloce è ufficialmente iniziata. Nella serata di martedì 7 agosto, presso la sede di via Tissoni, la dirigenza con il presidente Viti, una buona parte dei ragazzi di mister Gerundo e alcuni ospiti, si sono riuniti per la classica foto di rito ed un brindisi ben augurante, pronti per iniziare la preparazione per il prossimo campionato di Prima Categoria.

Gli allenamenti sono cominciati mercoledì 8 agosto alle ore 19,30 a Zinola e proseguiranno tutte le sere; la rosa è pressoché definitiva con un occhio a possibili colpi dell’ultimo minuto.

Di seguito la rosa completa della Veloce.

Confermati:

classe 1995 Cerone Luca

1987 Cosentino Andrea

1996 Ravera Alessio

1992 Maida Luca

1996 Guerra Andrea

1994 Barranca Fabio

1997 Fanelli Alberto

1995 Arrighi Riccardo

1996 Vejseli Franco

1999 Colombino Davide

1997 Lavagna Andrea

2000 Murialdo Jordi

1997 Leone Angelo

1987 Tiola Federico

1999 Paggi Jacopo

1996 Scerra Andrea

Nuovi arrivati:

1997 Vario Luca

1993 Bruzzone Francesco

1995 Damonte Federico

1999 Pasquino Davide

1998 Palmiere Gianluca

1991 Soto Pesce Gino Juan

1981 Yacoubi Oualid

Juniores:

2001 Zoppi Stefano

1998 Palomba Stefano

2001 Grasso Luca

2001 Vanzillotta Carlo

2001 Franceri Matteo