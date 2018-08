Cairo Montenotte, caduta di calcinacci dal cavalcavia: vigili del fuoco mobilitati e via della Resistenza chiusa al traffico

Cairo Montenotte. Cadono calcinacci, per l’ennesima volta, dal cavalcavia della Sp29 e il tratto sottostante, via della Resistenza viene nuovamente chiuso al traffico per motivi di sicurezza.

È questo quanto avvenuto nella mattinata di oggi. L’episodio ha fatto scattare l’allarme ed immediato è stato l’intervento dei vigili del fuoco, coadiuvati dalle forze dell’ordine, che hanno deciso di interdire al traffico veicolare l’arteria stradale.

Non si sono registrati danni, ma un episodio analogo era accaduto anche nella prima decade di marzo 2018. Nella giornata di domani, lunedì 27 agosto, è previsto un nuovo sopralluogo da parte dei tecnici Anas.