Cairo Montenotte, auto finisce fuori strada e precipita in un dirupo: due feriti in ospedale

Cairo Montenotte. Si è verificato un brutto incidente stradale, intorno alle 18,30, sulla Sp12, a Montenotte superiore.

Un auto, con a bordo due persone, per cause ancora sconosciute, è finita fuori strada ed è precipitata per diversi metri in un dirupo. Secondo le prime informazioni raccolte, però, sembra che gli occupanti del veicolo siano rimasti feriti in modo lieve.

Sul posto, immediato l’intervento di vigili del fuoco, carabinieri e militi della croce bianca di Cairo Montenotte. I due feriti saranno trasportati all’ospedale San Paolo di Savona.