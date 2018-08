Cairese: Maurizio Vacca allenerà i Pulcini 2009, Chiarotti nel team portieri

Cairo Montenotte. Ultimi due colpi per il settore giovanile della Cairese: il nuovo allenatore dei Pulcini 2009 è Maurizio Vacca, che vanta esperienze come tecnico nelle giovanili del Genoa, osservatore per la Juventus e partecipazione al Genoa Camp e Milan Camp.

Vacca ha cominciato allenando nel 1992-93 l’Aurora Cairo, toccando poi Bragno, Carcarese e Olimpia Carcarese. Dal 2015 ha seguito la leva 2008 del Cengio, mentre tra il 2005 e il 2013 è stato in forza in diverse categorie giovanili del Genoa, allenando esordienti, giovanissimi, Beretti e pulcini. Nel contempo ha anche svolto incarichi come osservatore per Genoa e Juventus.

Grande novità anche l’approdo in gialloblù di Lorenzo Chiarotti, nuovo preparatore dei portieri, precedentemente alla Voltrese (prima squadra) e la scorsa stagione all’Arenzano (settore giovanile). Chiarotti affiancherà il responsabile dell’area tecnica dei portieri Federico Marini nel Progetto portieri.