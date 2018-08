Botte e minacce alla moglie, arrestato per maltrattamenti in famiglia

Savona. Nel corso della nottata, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Savona hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni E.T.R. cittadino marocchino regolare, operaio, con precedenti di polizia.

L’uomo, in stato di alterazione da sostanze alcoliche, rientrato a casa in piena notte, ha aggredito per l’ennesima volta la moglie, che è riuscita a fuggire ed in questa occasione ha trovato la forza ed il coraggio di chiedere l’intervento dei carabinieri, denunciando le violenze subite.

I militari, prontamente intervenuti, hanno bloccato il marito violento, procedendo al suo arresto dopo gli accertamenti di rito.