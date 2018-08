Borgio Verezzi, ecco il bando per la gestione del Teatro Gassman

Borgio Verezzi. E’ stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Borgio Verezzi l’avviso pubblico per presentare la manifestazione di interesse per la gestione quinquennale del Teatro Gassman, con scadenza il prossimo 17 settembre, alle ore 12:00.

Chiunque sia interessato alla gestione e abbia i requisiti minimi previsti, può manifestare il proprio interesse entro la data indicata dal bando ed essere poi invitato a presentare un’offerta.

La volontà dell’amministrazione comunale è quella di raccogliere l’interesse di qualche soggetto volenteroso, capace ed intraprendente, già radicato o con volontà di radicarsi bene sul territorio: le nuove linee-guida stabilite la scorsa primavera dalla Giunta intendono infatti favorire una maggiore partecipazione attiva e fruizione concreta della struttura da parte della popolazione lungo tutto il corso dell’anno, garantendo il giusto ritorno economico necessario per affrontare le spese gestionali e organizzative connesse al funzionamento del teatro.

L’associazione di Arezzo che si era aggiudicata la gara del 2015, aveva dovuto rinunciare all’assegnazione a seguito della cessazione del soggetto giuridico originario, e questo aveva reso necessaria una nuova procedura negoziata.

La giunta comunale, quindi, dopo lunga e attenta riflessione, guardando alle diverse tipologie di gestione che si sono succedute dal 2001 al 2015, ha deciso di puntare sulla sostenibilità economica per la gestione del Gassman: per questo sono stati cambiati i criteri e le linee-guida rispetto al vecchio avviso pubblico, spostando l’accento da una gestione votata all’organizzazione di eventi di rilievo culturale ed artistico, ad una gestione che abbia piuttosto come missione la “restituzione” della struttura polivalente alla popolazione e al territorio locale quale spazio di servizio, incontro, crescita culturale e sociale della comunità.