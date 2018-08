Borgio Verezzi. Un incidente stradale si è verificato questa mattina intorno alle 11.50 a Borgio Verezzi, all’altezza del passaggio a livello.

A scontrarsi sono state un’auto e uno scooter di grossa cilindrata, con a bordo due persone: secondo le prime ricostruzioni la vettura, una Ford Ka che stava viaggiando da Finale in direzione Pietra, non avrebbe rispettato il semaforo rosso centrando in pieno uno scooter che aveva appena oltrepassato il passaggio a livello e si stava immettendo sull’Aurelia.

di 4 Galleria fotografica Borgio, scontro auto-moto al passaggio a livello







Due le persone a bordo dello scooter, un uomo e una donna. Sul posto sono intervenuti i medici del servizio sanitario d’emergenza e due ambulanze della Croce Bianca di Borgio. Entrambi sono stati portati all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, uno in codice giallo e l’altro in codice verde.

Sul posto anche la polizia locale, che si sta occupando dei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Gli agenti, dopo aver svolto i primi riscontri e ascoltato le prime testimonianze, stanno vagliando le immagini delle telecamere che saranno decisive per la ricostruzione del sinistro stradale e della sua dinamica.