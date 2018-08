Borgio Verezzi. Intervento della squadra 6A dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Finale, oggi pomeriggio, a Borgio Verezzi in via Villaggio del Sole per un incendio di un’autovettura, una Alfa Romeo d’epoca.

Sul posto la squadra ha spento le fiamme, messo in sicurezza e bonificato l’area circostante. Non si conoscono le cause del rogo.

L’intervento è durato circa 2 ore. Sul posto, in via preventiva, è stata inviata anche la Croce Bianca di Borgio Verezzi.