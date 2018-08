Borghetto, tutto pronto per la seconda edizione della “Cena in Bianco”

Borghetto. Per il secondo anno consecutivo, a Borghetto prenderà vita la pittoresca “Cena in Bianco”, organizzata in collaborazione con l’associazione Vivi Borghetto. L’appuntamento è per venerdì 10 agosto, piazza Pelagos, alla fine della passeggiata a mare di ponente, sotto Capo Santo Spirito, su una splendida terrazza sul mare al tramonto a lume di candela.

“Sarà la cena più suggestiva alla quale parteciperete questa estate, – hanno affermato gli organizzatori dell’evento. – E sapete perché? Perché la tavola la preparerete come vorrete voi. Noi mettiamo a disposizione tavoli e panche, ma soprattutto una location da urlo con vista meravigliosa sul mare”.

“Tutti dovranno essere vestiti rigorosamente di bianco e piatti e bicchieri dovranno essere in ceramica o vetro. Suggeriamo candele ed alzatine: non abbiate paura di osare, poiché il vostro allestimento più ricco sarà e più suggestivo risulterà. Giocate con le altezze degli elementi con i quali deciderete di decorare la tavola, selezionando alti portacandele, alzatine per dolci, calici in vetro, palloncini, etc. Vi aspettiamo numerosi”, hanno concluso dal comitato organizzatore.

Per prenotare un tavolo per la “Cena in Bianco” di Borghetto: contattare Carolina 333.8532240 oppure Francesco 328.4140237; via mail, ass.vivi.borghetto@gmail.com.