Borghetto, le minoranze: “Far ripartire la commissione del paesaggio”

Borghetto Santo Spirito. “Far ripartire al più presto la commissione del paesaggio”. E’ questa la richiesta che i consiglieri di minoranza Giancarlo Maritano e Maria Grazia Oliva (lista civica “In Cammino”) e Pier Paolo Villa e Daniela Guzzardi (lista civica “Liberiamo Borghetto”) rivolgono, tramite interrogazione, al sindaco di Borghetto Giancarlo Canepa.

“Nella scorsa primavera – ricordano gli esponenti dei due gruppi di minoranza – i Comuni di Borghetto, Ceriale e Balestrino hanno approvato una convenzione per la nomina congiunta della commissione del paesaggio e la gestione associata delle pratiche connesse. Abbiamo appreso che il Comune di Ceriale, designato quale capofila, per problemi di organico non ha provveduto a firmare la convenzione. Pertanto la commissione non è stata insediata, con la conseguenza del blocco di numerose pratiche edilizie”.

“Crediamo sia necessario assumere al più presto un’iniziativa per porre fine a questa situazione, che sta creando disagi a non pochi cittadini, le cui pratiche sono ferme da mesi. Perciò abbiamo presentato una interrogazione consiliare in cui chiediamo alla maggioranza cosa intenda fare per risolvere questa situazione. Noi proponiamo di prendere rapidamente contatto con gli altri Enti che hanno approvato la convenzione per modificarla, oppure, nel caso fosse impossibile trovare un capofila tra i Comuni aderenti, per scioglierla e provvedere con la massima celerità a stipularne un’altra in modo tale da far partire al più presto il servizio”.

“Di certo non ha senso rimanere fermi aspettando che il problema si risolva da solo, mentre la lista di interventi in attesa di un parere si allunga sempre di più e i disagi per i cittadini e per l’economia del paese aumentano”, concludono i consiglieri di minoranza di Borghetto.