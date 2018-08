Bombola di Gpl prende fuoco e rischia di esplodere, evacuata una casa

Cairo/Cengio. E’ stato provvidenziale il rapido intervento dei vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e raffreddato una bombola di Gpl che aveva preso fuoco, per cause ancora da accertare. L’episodio si è verificato nel tardo pomeriggio in una strada sterrata nella zona di confine tra il comune di Cairo Montenotte e di Cengio, in località Pastoni.

Secondo quanto appreso la bombola ha preso fuoco poco dopo le 17 e 30: sono stati gli abitanti di una casa indipendente vicina alla strada a dare l’allarme, per il denso fumo sprigionato dalle fiamme. Proprio per la vicinanza all’area di intervento e per il rischio di esplosione gli occupanti dell’abitazione sono stati fatti evacuare dai carabinieri a titolo precauzionale.

I militari hanno transennato la zona, ora inaccessibile in attesi che si completi l’azione dei vigili del fuoco per il raffreddamento della bombola e le successive attività di messa in sicurezza.

Stando alle prime informazioni pare che la bombola di Gpl fosse stata posizionata sul ciglio di questa strada sterrata, tuttavia sono ancora in corso tutti gli accertamenti del caso.