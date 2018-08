Blackout ad Albenga e Alassio, i Comuni incontrano i tecnici Enel. E intanto si progetta l’azione legale

Alassio. Mercoledì a Borgo Coscia, giovedì e sabato nell’area del Molo. Per tre sere ampie zone della città di Alassio si sono trovate al buio, cosa che, come spiegano dal Comune, ha arrecato “non solo disagi agli eventi in programma per quelle serate, ma soprattutto ingenti danni agli esercizi commerciali, ai bar, ristoranti e alberghi che, in taluni casi si son visti costretti a chiudere”.

“Giovedì sera sul molo c’erano tremila persone: il disagio è stato enorme – racconta il sindaco Marco Melgrati – e oltre a quello il danno, pesantissimo, per ristoranti e bar. L’avevo detto se succede di nuovo parte la denuncia. Sabato stavo presenziando ad una manifestazione e mi hanno segnalato che la zona del molo era nuovamente al buio. Ho trascorso metà della serata al telefono per seguire gli sviluppi e sollecitare l’Enel.”

Stamani Melgrati ha ricevuto una delegazione dell’Enel giunta “con spirito collaborativo” per verificare soluzioni volte ad ovviare ad ulteriori disagi. “Dopo la prima interruzione di energia elettrica avevamo già posizionato un condizionatore da 10 mila Btu – hanno dichiarato i responsabili della zona di Savona e Imperia e E-distribuzione – Mercoledì ne installeremo uno da 36 mila BTU oltre a una linea provvisoria ulteriore per poter reggere i ricarichi di energia derivanti dal grande caldo e dal picco di utilizzo dei condizionatori. Si tratta di soluzioni temporanee, ma ad ottobre provvederemo ad un ampliamento della rete con alcuni scavi che interesseranno la passeggiata Grollero e alcune vie limitrofe”.

“Comprendo che i problemi siano scaturiti da questo caldo anomalo – è la conclusione di Melgrati – e ho molto apprezzato l’incontro di stamani con la delegazione dell’Enel, il loro impegno e lo spirito di collaborazione con il quale si sono proposti. Nel rispetto però del disagio e dei danni sofferti dagli esercizi commerciali daremo comunque seguito alla denuncia per interruzione di pubblico servizio”.

Disagi simili si sono verificati anche ad Albenga: sabato sera il blackout si è verificato nel bel mezzo di “Calici di Stelle”, manifestazione che prevedeva uno spettacolo teatrale e dedicata alla degustazione dei vini locali presenti con stand e punti ristoro, stand che sono restati al buio e con grossi problemi nel poter offrire degustazioni e informazioni tecniche su produzione e tipologia vini.

A seguito di questo guasto tecnico, oggi gli uffici tecnici del comune hanno effettuato un incontro con i responsabili Enel al fine di chiarire le cause del disservizio che ha provocato l’interruzione della fornitura di energia elettrica nella serata di sabato per oltre due ore, lasciando al buio turisti ed espositori. L’incontro è servito anche e soprattutto per ottenere assicurazioni che tale grave disservizio non abbia più a ripetersi.

“Per quanto concerne poi le eventuali responsabilità, ancora da accertare, sarà nostra cura andare a fondo della vicenda”, spiega il vice sindaco con delega al commercio Riccardo Tomatis, che afferma di sentirsi “vicino a commercianti ed esercenti penalizzati dal disservizio” e perciò nei prossimi giorni “li contatterà al fine di valutare un’eventuale azione legale congiunta”.