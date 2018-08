BastapocoOnlus, continua il “Nano Nano Tour 2018” del gruppo “Stavolta mia moglie mi manda a Funk”

Albenga. Continua la tournée estiva del gruppo “Stavolta mia moglie mi manda a Funk”, testimonial esclusivo di Bastapoco Onlus, partita venerdì 13 luglio a Loano con il “Nano Nano Tour 2018”.

I prossimi appuntamenti saranno lunedì 13 agosto ad Albenga in piazza San Michele, martedì 14 agosto ad Andora sul Molo Thor Hayerdal, venerdì 24 agosto ad Alassio in Piazza Partigiani e domenica 26 agosto a Laigueglia in piazza Musso, sempre alle ore 21.15.

“Ci aspettano piazze importanti – commenta Marco Ghini, leader e cantante del gruppo “Stavolta mia moglie mi manda a Funk”, nonché fondatore della Onlus Bastapoco – prima tra tutte Albenga, la nostra città, con cui ovviamente c’è un legame sentimentale forte, e poi ci sono le splendide cittadine di Andora, Alassio e Laigueglia. Siamo sempre carichi di entusiasmo e continueremo a dare il massimo di ciò che possiamo per far divertire il pubblico, sensibilizzandolo su problematiche importanti, ma senza pesantezza, anzi, noi vogliamo portare allegria e momenti di evasione”.

“Come sempre – prosegue – il ricavato dei nostri concerti e della vendita dei nostri cd musicali viene interamente devoluto a BastapocoOnlus, associazione di volontari che opera sul territorio con l’obbiettivo di fornire un supporto concreto alle persone affette da patologie oncologiche e ai loro famigliari, in ausilio, integrazione e sinergia ai servizi della struttura pubblica già esistenti”.