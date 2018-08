Bardineto, morte di Egidio Frascheri: disposta l’autopsia

Bardineto. Proseguono gli accertamenti a Bardineto sulla morte di Egidio Frascheri, 96enne socio fondatore dell’omonima azienda: l’anziano è stato trovato morto in casa ieri mattina dalla badante, si è ucciso con un colpo di pistola. I carabinieri stanno svolgendo le indagini del caso: l’uomo era da tempo malato e forse il gesto estremo è stato motivato proprio dalle sue precarie condizioni di salute.

La Procura della Repubblica ha aperto una inchiesta e la salma è stata condotta all’obitorio dell’ospedale San Paolo di Savona, a disposizione della magistratura che vuole fare piena luce sul decesso del fondatore della Frascheri.

Per la giornata di domani, lunedì 6 agosto, è stata disposta l’autopsia sul corpo del 96enne.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, Frascheri si è tolto la vita con una calibro 6,35, un’arma da collezione che apparteneva all’anziano, da sempre amante delle armi: l’uomo ieri mattina, poco prima delle 8, si è accomodato su una poltrona della sala, nell’abitazione di via Battisti, vicino all’azienda, poi si è puntato la pistola alla tempia ed ha sparato, con il colpo a bruciapelo che non gli ha lasciato scampo. Inutili i tentativi di soccorso da parte della Croce Verde di Bardineto e del 118, non c’è stato nulla da fare.

l’anziano non ha lasciato alcun biglietto ai famigliari e alcuna spiegazione: anche nella giornata di oggi numerosi i messaggi di cordoglio e condoglianze arrivati alla famiglia, un lutto che ha colpito tutta l’imprenditoria savonese.