Bardineto in lutto: è scomparso Egidio Frascheri, fondatore dell’omonima azienda

Bardineto. La comunità di Bardineto ed il mondo dell’imprenditoria savonese sono in lutto per l’improvvisa scomparsa di Egidio Frascheri, 96enne socio fondatore dell’omonima azienda.

L’uomo, da tempo malato, è stato ritrovato senza vita dalla propria badante questa mattina. Immediato l’intervento della croce verde di Bardineto. Purtroppo, però, per l’uomo non c’era nulla da fare.

Come si legge sul sito ufficiale dell’azienda, la storia della Frascheri “inizia nel 1955, con la nascita di una cooperativa sociale ad opera di 64 soci. Egidio Frascheri ne diventa uno dei principali azionisti e, dopo due anni, quando la cooperativa chiude i battenti, assume il pieno controllo dell’attività. Nel 1964, Egidio Frascheri trasferisce l’azienda, ormai di sua esclusiva proprietà, in via Cesare Battisti a Bardineto , attuale sede dello stabilimento di produzione e degli uffici della direzione. Da allora, ha preso avvio un continuo lavoro di crescita ed ammodernamento che è culminato, all’inizio degli anni ‘90, in un intenso programma di automazione degli impianti e di gestione informatizzata dei processi produttivi, che ha consentito all’azienda di disporre di tecnologie all’avanguardia per la lavorazione del latte e della panna”.

“Recentemente la direzione ha sostenuto nuovi importanti investimenti finalizzati al rinnovamento globale del reparto UHT, per la produzione di latte e panna a lunga conservazione, dotandosi di impianti di ultima generazione che hanno consentito di innalzare in modo sostanziale il livello complessivo della qualità del prodotto finito. Basandosi sulla preminente importanza del latte fresco pastorizzato, che si impone quale prodotto di punta nell’ambito dell’assortimento, il marchio Frascheri ha conquistato posizioni sempre più importanti nel mercato nazionale (principalmente Liguria e Basso Piemonte) e internazionale”.