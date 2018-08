Baracca distrutta dalle fiamme ad Ortovero, intervento dei vigili del fuoco

Ortovero. Allarme questa mattina ad Ortovero, in località Tenaighe (al confine con il comune di Villanova d’Albenga), per l’incendio di una baracca all’interno di un terreno agricolo. L’allarme è scattato intorno alle 7:00, con il fumo che ha invaso la zona e la conseguente chiamata ai vigili del fuoco.

Sul posto sono prontamente intervenuti i pompieri del distaccamento di Albenga, che hanno domato le fiamme prima che potessero estendersi alla zona circostante: restano ancora da capire le cause del rogo. Non si sono stati feriti o intossicati.

La baracca, che ospitava attrezzi agricoli e altro materiale, è stata avvolta dalle fiamme ed è andata distrutta. Ora i vigili del fuoco sono ancora impegnati nelle operazioni di bonifica e messa in sicurezza.

In seguito saranno svolti accertamenti per individuare l’origine dell’incendio. Il rogo, e il conseguente fumo sprigionato, è avvenuto non lontano dall’aeroporto Clemente Panero di Villanova d’Albenga: stando a quanto riferito, comunque, la situazione è ormai sotto controllo.