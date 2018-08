Liguria. “Un sentito ringraziamento a tutti i vacanzieri presenti sulle spiagge degli stabilimenti balneari aderenti al S.I.B. che hanno compreso e condiviso il momento di cordoglio per le vittime di Genova”.

Lo dichiara Antonio Capacchione, presidente del Sindacato Italiano Balneari aderente a FIPE/Confcommercio, partecipando numerosissimi al minuto di silenzio in concomitanza con l’inizio dei funerali di stato”.

“Ci sono momenti in cui un popolo, come in una unica famiglia, gioisce insieme – continua Capacchione – (quando, ad esempio, vince la Nazionale nei mondiali di calcio), o piange insieme (come oggi, di fronte a questa assurda tragedia), tutti in un unico abbraccio”.

“Un grazie ai titolari degli stabilimenti balneari e a tutti i clienti per la condivisione dell’iniziativa, la speranza è quella che non si verifichi mai più una sciagura simile”.