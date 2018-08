Baia Alassio Calcio: il punto sul settore femminile

Alassio. Nella serata di ieri si è tenuta la riunione per programmare la nuova stagione al femminile della Baia Alassio Calcio e presentare lo staff tecnico.

Per la prima squadra il tecnico sarà una persona del ponente ligure molto conosciuta e apprezzata nell’ambito calcistico femminile, mentre per le Giovanissime sarà una ex calciatrice molto motivata ed entusiasta di iniziare questa nuova avventura. I nomi verranno resi noti a breve.

“La Baia continua orgogliosa questo progetto di calcio femminile, ancora di più col supporto della Torino FC Academy con la quale faremo un open day il giorno 4 settembre aperto a tutte le ragazze di ogni età che vogliono intraprendere questa nuova avventura – dichiara il direttore generale Gerry Gerundo -. Nel frattempo la Baia ha già iscritto entrambe le formazioni, prima squadra e Giovanissime, ai rispettivi campionati ed è in procinto di formare la squadra ‘pulcine’ grazie al supporto, come responsabile organizzativo, di tutta l’area femminine, del mitico Zenari, al quale auguriamo buon lavoro”.

“In questa fantastica avventura – conclude Gerundo – avremo anche il supporto del Torino Club di Alassio come promesso dalla presidentessa Isabella Bioletti“.