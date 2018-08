Autunno caldo per l’economia savonese, il segretario Pasa (Cgil): “Mesi decisivi per il futuro industriale e occupazionale”

Savona. Sarà un autunno caldo per l’economia savonese, dal quale dipenderà il futuro produttivo e occupazionale della provincia. Preoccupazioni ma anche opportunità storiche di rilancio, in primis per l’area di crisi complessa, ma non solo. Ci sarà da affrontare crisi industriali ancora in attesa di una soluzione, come Piaggio, Bombardier, MondoMarine e Italiana Coke, alle quali si aggiungono le cosiddette svendite al privato di servizi essenziali per i cittadini quali Ata per il ciclo dei rifiuti e dell’igiene ambientale di decine di comuni in provincia, il trasporto pubblico locale con Tpl e tutta la partita della sanità savonese dopo la privatizzazione degli ospedali di Albenga e Cairo.

“Situazioni che potrebbero mettere a rischio centinaia di posti di lavoro, in un comparto come quello industriale e manifatturiero già fortemente colpito da oltre 10 anni di crisi, anni in cui si sono persi oltre 5 mila occupati e oltre il 20% di produzione industriale – afferma il segretario provinciale della Cgil Andrea Pasa -. Ma sarà anche il periodo in cui saremo chiamati tutti, in primis le istituzioni locali, Regione in testa, che fino ad oggi poco ha fatto per le questioni del lavoro, almeno per il nostro territorio, a ricapitalizzare quanto di positivo fatto negli ultimi tre anni soprattutto dalle organizzazioni sindacali Cgil Cisl e Uil di Savona arrivando alla firma dell’Accordo di programma con i relativi 40 milioni di euro di finanziamenti pubblici proprio per rilanciare l’economia provinciale partendo da nuove infrastrutture (strade, ferrovie e porti), nuove attività produttive con l’obbiettivo di aumentare il numero di occupati, passando attraverso la progettazione di percorsi formativi che possano permettere di riqualificare lavoratrici e lavoratori da troppo tempo senza lavoro partendo dalle situazioni più difficili, over 50, donne e i giovani”.

E il segretario della Cgil aggiunge: “Inoltre sarà anche il momento cruciale per il definitivo completamento di gran parte dell’infrastruttura più importante che il nostro territorio oggi ha, la piattaforma di Vado ligure, e l’avvio delle assunzioni nelle imprese che ruoteranno intorno alle attività del porto, come manutenzioni e logistica. Siamo tutti chiamati ad uno sforzo straordinario, al fine di rilanciare questo territorio da decenni privo di progetti concreti che hanno fatto sprofondare drammaticamente questa provincia per numero di occupati e per Pil prodotto, aumentando considerevolmente le fughe verso altre zone d’Italia”.

“È necessario lavorare per progettare una sanità e un trasporto pubblico che dia risposte ai cittadini senza “svendere” pezzi fondamentali ai privati”.

“La Regione Liguria è chiamata a mettere in campo soluzioni per le crisi industriali aperte, e non fungere solo da spettatore, pretendendo investimenti da parte delle imprese e il mantenimento dei livelli occupazionali, così come sarà necessario intervenire nei confronti dei ministeri interessati su infrastrutture e finanziamenti già allocati grazie all’area di crisi industriale complessa del Savonese”.

“La nostra organizzazione sindacale, come sempre ha fatto, è disponibile a confrontarsi, discutere e lavorare su tutti questi temi, mettendo in campo proposte concrete, serie e fattibili” conclude Pasa.