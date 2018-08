Auto si ribalta a Marina di Andora, due feriti

Andora. Un incidente si è verificato qualche minuto prima delle 14 a Marina di Andora, in via Marco Polo. Un’auto con a bordo due persone, per cause ancora da chiarire, si è ribaltata.

Immediato l’intervento sul posto dei medici del servizio sanitario d’emergenza e di due ambulanze, di Croce Bianca di Andora e Croce d’Oro di Cervo. Fortunatamente i due occupanti hanno riportato soltanto lievi ferite, e sono stati entrambi trasportati all’ospedale di Albenga in codice verde per le cure del caso.

Sul posto è intervenuta anche una squadra dei vigili del fuoco di Albenga, per rimettere in carreggiata la vettura.