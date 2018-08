Millesimo. Intervento da parte dei vigili del fuoco del distaccamento di Cairo Montenotte per un incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di oggi sulla A6, nel tratto tra Millesimo e Ceva, in direzione Torino.

Secondo quanto appreso, il conducente di un’auto, modello Ferrari, forse per l’eccessiva velocità, ha perso il controllo del mezzo, andando a colpire violentemente contro il guard rail: il guidatore è rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo, con la vettura gravemente danneggiata dall’impatto: alla fine è stato estratto dai pompieri, successivamente soccorso dai militi della Croce Rossa di Millesimo e dall’automedica del 118.

E’ stato poi trasportato in ospedale per le cure del caso, non è in gravi condizioni stando a quanto riferito dai sanitari. Sul posto è intervenuta anche la polizia stradale per i rilievi e gli accertamenti del sinistro: restano comunque da appurare con esattezza le cause che hanno portato alla perdita di controllo della Ferrari. Fortunatamente non sono stati coinvolti altri mezzi o veicoli in transito.

Non sono mancate ripercussioni alla viabilità nel tratto, considerando che i vigili del fuoco e gli ausiliari della viabilità hanno dovuto lavorare alla pulizia e messa in sicurezza della carreggiata autostradale, cosparsa di detriti e frammenti.