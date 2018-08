Auto capottata sulla A10, due feriti: viabilità in tilt

Celle Ligure. Incidente questa mattina sull’autostrada A10 nel tratto tra Celle Ligure e Varazze. Secondo quanto appreso, intorno alle 11 e 15 il conducente di un’auto ha perso il controllo dell’auto all’altezza di una curva, andando a ribaltarsi lungo la carreggiata del tratto autostradale.

Immediato sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto dei vigili del fuoco e del personale sanitario, i militi della Croce Verde di Albisola e l’automedica del 118. Le due persone a bordo della vettura sono rimaste incastrate all’interno e sono state estratte dall’abitacolo dai pompieri.

Stando a quanto riferito i due feriti sono stati trasportati in codice giallo all’ospedale San Paolo di Savona, non hanno riportato gravi traumi e le loro condizioni non destano particolare preoccupazione.

Il sinistro autostradale ha provocato il blocco della circolazione autostradale, per consentire l’intervento di vigili del fuoco e sanitari: poco dopo l’incidente si erano formati già 3 km di coda in direzione Genova.