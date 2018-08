Pietra Ligure. “Oggi alle 16.30, questa è la situazione piazza San Nicolò a Pietra Ligure. La spazzatura del mercato del mattino giace per tutta la piazza”. A inviare la fotografia in alto, così come quelle nella gallery qui sotto, è Mario Carrara, consigliere di minoranza di Pietra.

Qui sopra, invece, via Matteo Vinzone alle ore 17, come attesta l’orologio fotografato. Qui sotto la gallery completa.

“Pietra Ligure accoglie gli ospiti di Ferragosto in un rumentaio – tuona Carrara – Non era mai accaduta una cosa del genere. Pessima, orribile immagine per la città tre giorni prima del Ferragosto. Il Comune e il sindaco devono prendere energici provvedimenti contro Ata perché un comportamento del genere costituisce un danno grave per Pietra Ligure”.

“Il prossimo anno scade l’appalto dei rifiuti – ricorda Carrara – Il Comune deve prendere tutte le iniziative possibili per scongiurare che Ata, che si dimostra largamente insoddisfacente, possa partecipare alla nuova gara”.