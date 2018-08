Artischoke, all’Ortofrutticola di Albenga la prima serata di Terreni Creativi 2018

Albenga. Si apre oggi, sabato 11 agosto, la nona edizione di Terreni Creativi dal titolo “Artischoke,”. La manifestazione sarà ospitata da L’Ortofrutticola, in regione Massaretti 30/1 (Bastia d’Albenga). Il festival multidisciplinare è ideato, diretto ed organizzato da Kronoteatro ed è sostenuto dal Mibact, dal Comune di Albenga, dalla Regione Liguria, dalla Fondazione De Mari e da numerosi sponsor privati.

La serata inizierà alle 19 con il pre festival: andrà in scena “Roberta cade in trappola/ the space between”, di e con Roberta Bosetti e Renato Cuocolo, uno spettacolo sulle relazioni, con gli amici, la loro assenza, con la memoria, col passato e con quello che del passato rimane. Parte dall’autobiografia, attraversa i confini tra vita e teatro, attore e personaggio, arte e vita.

A seguire, alle 20.15, tornano ad Albenga i Quotidiana.com, con uno spettacolo coprodotto da Kronoteatro, suddiviso in tre parti autonome, ciascuna delle quali aprirà una serata del festival. Si partirà allora alle 20.15 con “Episodi di assenza1 – Scienza vs Religione [precipitevolissimevolmente]”, che vede in scena Roberto De Sarno, Pietro Piva, Roberto Scappin, Antonella Spina, Paola Vannoni, e renderà carne scienza e religione, che, come una lotta per la sopravvivenza, cercheranno di affermare la veridicità e la superiorità delle proprie posizioni, affidando all’immagine dei putti la raffigurazione dei cinque interpreti: curiosi, bugiardi, fanno domande, dubitano e dormono troppo. Questo gruppo corale si contrappone a se stesso nel sostenere l’una o l’altra teoria, dispiegando atteggiamenti, punti di vista, emozioni.

Dopo “Aperitivo quasi Cena”, previsto per le 20.45, andrà in scena, alle 22.15, “Paradiso” di Babilonia Teatri, con Enrico Castellani, Daniele Balocchi, Amer Ben Henia, Joyce Dogbe, Jospephine Edu. Paradiso vede protagonisti tre minori in affido ai servizi sociali, ospiti di una comunità, e racconta come le loro vite incarnino per noi l’idea di un Paradiso negato, partendo dall’idea che se il Paradiso è sinonimo di purezza, allora l’infanzia dovrebbe essere il Paradiso di ognuno, il momento in cui poter vivere la propria purezza, prima di sporcarsi e corrompersi. La prima serata di Terreni Creativi terminerà con il dj set di MaNu!, l’artista eclettico di origini liguri che interpreta e costruisce i suoi dj set attorno alle sonorità Black senza darsi confini, con un touch che è il frutto di un forte diggin’ in giro per negozi, mercatini e magazzini di dischi, vecchi e nuovi.

Per informazioni e prenotazioni contattare www.terrenicreativi.it o info@kronoteatro.it o chiamare il numero 380.3895473 o tramite Facebook_Kronostagione Terreni Creativi Albenga #tcf18 #artischocke

I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria. Non è possibile assistere allo spettacolo delle 20.15 dopo il suo inizio.

Terreni Creativi prevede un biglietto con un prezzo molto popolare che dà diritto ad assistere a tutti gli eventi della serata e a “Aperitivo quasi Cena”: il biglietto degli spettacoli pre-festival alle 19 ha un costo di 5 euro; il biglietto della serata intera dalle 20.15 ha un costo di 18 euro l’intero e di 10 euro il ridotto per ragazzi fino ai 13 anni. Per chi volesse sostenere l’organizzazione del festival, è possibile acquistare un pass sostenitore per singola serata a 40 euro o un pass sostenitore per tre serate a 100 euro.